O Pior Filme de 2020 foi "Absolute Proof", anunciou em comunicado enviado ao SAPO MAG a organização dos Golden Raspberry Awards, os prémios para os piores do cinema popularmente conhecidos por Razzies e que ninguém quer receber.

Inédito em Portugal, o "documentário" descrito como livre de factos sobre o "roubo" das eleições de 2020 foi financiado por Mike Lindell, o CEO da My Pillow, popularmente conhecido por My Pillow Guy, também eleito o pior ator do ano passado. Segundo os Razzies, com uma votação categórica.

Absolute Proof

O fantasma das eleições presidenciais também contribuiu para os dois prémios de "Borat, O Filme Seguinte", que visam mais Rudy Giuliani do que o trabalho de Sacha Baron Cohen: o antigo presidente da câmara de Nova Iorque e advogado pessoal de Donald Trump foi eleito o Pior Ator Secundário e ainda fez a Pior Combinação com o fecho éclair das suas calças na célebre entrevista no quarto de hotel (uma correção na nomeação original, anunciada como de Giuliani com Maria Bakalova, que está nomeada para os Óscares).

Já Glenn Close falhou o prémio de Pior Atriz Secundária por "Lamento de uma América em Ruínas", faltando saber se também perde este domingo à noite o Óscar pelo mesmo filme, como aconteceu com os outros dois atores que conseguiram a "proeza" da dupla nomeação, James Coco por "Sempre Te Amei" (1981) e Amy Irving por "Yentl" (1983).

A "derrota" de Glenn Close deveu-se ao impacto de "Music", que chegou com a reabertura dos cinemas portugueses a 19 de abril e ganhou três "framboesas douradas": além de Pior Realização para a estreia como cineasta da artista Sia, o "bem intencionado, mas bastante desastrado 'musical autista'" teve direito a ser recordado pela Pior Atriz para Kate Hudson e Pior Atriz Secundária para Maddie Ziegler.

Apesar de terem liderado com seis nomeações a lista dos Razzies, o sucesso erótico polaco da Netflix "365 Dias" só ganhou o Pior Argumento, enquanto a fracassada nova versão de "As Aventuras do Dr. Dolittle" com Robert Downey Jr. ficou-se pela Pior Remake/Exploração/Sequela.

Aquando do anúncio das nomeações, fora já atribuído um Razzie especial a 2020 como "O Pior Ano do Calendário DE SEMPRE".

As escolhas foram votadas pela internet por 1097 membros da organização distribuídos por 50 Estados americanos e mais 25 países estrangeiros, entre cinéfilos, críticos de cinema e pessoas ligadas à indústria cinematográfica americana.

VEJA O VÍDEO OFICIAL.

LISTA DE PREMIADOS (a bold)

PIOR FILME

365 Dias

Absolute Proof

As Aventuras do Dr. Dolittle

A Ilha da Fantasia

Music

PIOR ATRIZ

Anne Hathaway ("The Last Thing He Wanted" e "As Bruxas de Roald Dahl")

Katie Holmes ("The Boy - A Maldição de Brahms " e "O Segredo: Atreve-te a Sonhar")

Kate Hudson ("Music")

Lauren Lapkus ("The Wrong Missy")

Anna-Maria Sieklucka ("365 Dias")

PIOR ATOR

Robert Downey, Jr. ("As Aventuras do Dr. Dolittle")

Mike Lindell, “My Pillow Guy" ("Absolute Proof")

Michele Morrone ("365 Dias")

Adam Sandler ("Hubie Halloween")

David Spade ("The Wrong Missy")

PIOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Glenn Close ("Lamento de uma América em Ruínas")

Lucy Hale ("A Ilha da Fantasia")

Maggie Q ("A Ilha da Fantasia")

Kristen Wiig ("Mulher-Maravilha 1984")

Maddie Ziegler ("Music")

PIOR ATOR SECUNDÁRIO

Chevy Chase ("The Very Excellent Mr. Dundee")

Rudy Giuliani (como ele mesmo) ("Borat, O Filme Seguinte")

Shia LeBeouf ("The Tax Collector)

Arnold Schwarzeneggar ("Iron Mask")

Bruce Willis ("Breach" e "Projeto 725" e "Sobreviver na Noite")

PIOR COMBINAÇÃO

Rudy Giuliani & o fecho éclair das suas calças ("Borat, O Filme Seguinte")

Robert Downey Jr. & o seu completamente forçado sotaque "galês" ("As Aventuras do Dr. Dolittle")

Harrison Ford & aquele "cão" totalmente falso em CGI ("O Apelo Selvagem")

Lauren Lapkus & David Spade ("The Wrong Missy")

Adam Sandler & a sua voz simplória desagradável ("Hubie Halloween")

PIOR REMAKE/EXPLORAÇÃO/SEQUELA

365 Dias

As Aventuras do Dr. Dolittle

A Ilha da Fantasia

Hubie Halloween

Mulher-Maravilha 1984

PIOR REALIZAÇÃO

Charles Band (pelos três filmes "Barbie & Kendra")

Barbara Bialowas & Tomasz Mandes ("365 Days")

Stephen Gaghan ("As Aventuras do Dr. Dolittle")

Ron Howard ("Lamento de uma América em Ruínas")

Sia ("Music")

PIOR ARGUMENTO

365 Dias

Barbie & Kendra (os três filmes)

As Aventuras do Dr. Dolittle

A Ilha da Fantasia

"Lamento de uma América em Ruínas"