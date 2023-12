Ryan Reynolds recorreu aos Stories do Instagram para manifestar a sua preocupação com as fugas de informação cada vez maiores da rodagem de "Deadpool 3", apelando diretamente à preservação dos seus segredos.

O único filme da Marvel para os cinema em 2024 foi uma das primeiras produções a regressar após o fim da greve dos atores de Hollywood e surgem cada vez mais imagens clandestinas da rodagem em 'sites' de entretenimento e redes sociais.

Uma das imagens mais prejudiciais captadas à distância surgiu no início desta semana, onde se vê Deadpool a segurar a cabeça cortada de uma certa personagem que apareceu num filme anterior da saga dos mutantes "X-Men".

Mas já antes da interrupção da rodagem surgiram fotografias clandestinas de Reynolds e do regresso de Hugh Jackman como Wolverine, bem como de um logotipo gigantesco da 20th Century Fox, numa referência direta ao estúdio que tinha os direitos da saga "X-Men" antes de ser comprado pela Disney em 2019.

"As surpresas fazem parte dos filmes lançados nas salas. É importante para nós rodar o novo filme 'Deadpool' num ambiente real, natural, usando efeitos práticos em vez de fazer o filme em estúdio e digitalmente. Fotografias captadas a grande distância continuam a estragar as surpresas e a criar uma situação difícil para todos", partilhou Reynolds na quarta-feira.

A mensagem continua: "Tenho a esperança que alguns 'sites' e redes sociais evitem mostrar imagens antes de estarem prontas. O filme é feito para que o público se divirta - e a nossa maior esperança é preservar a maior parte dessa mágica o máximo possível para a versão final e o grande ecrã. Parte da razão para as pessoas publicarem 'spoilers' é porque estão entusiasmadas. Sei que estas não são questões do mundo real e estão firmemente no grupo dos 'bons problemas'".

"Adoro fazer este filme.”, conclui.

Por agora conhecido apenas como "Deadpool 3", a estreia está marcada para 25 de julho de 2024.