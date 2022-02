O realizador e ator norte-americano Sean Penn está na Ucrânia para gravar um documentário sobre a invasão russa, adiantou no Facebook o gabinete do primeiro-ministro ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“Sean Penn demonstra a coragem que falta a muitos outros, especialmente aos políticos ocidentais. O realizador veio especialmente a Kiev para registar todos os eventos que estão a acontecer atualmente na Ucrânia e contar ao mundo a verdade sobre a invasão russa ao nosso país”, lê-se numa nota publicada na rede social.

"Hoje, Sean Penn está entre aqueles que apoiam a Ucrânia por estar na Ucrânia. O nosso país está-lhe grato pela sua demonstração de coragem e honestidade", destaca ainda a mensagem.

Na quinta-feira, o cineasta foi fotografado a participar em conferências de imprensa, encontrou-se com a vice-primeira-ministra, Iryna Vereshchuk, e conversou com jornalistas e militares sobre o conflito.

Encontrou-se ainda com o presidente Volodymyr Zelensky, de acordo com um vídeo publicado na conta do líder ucraniano no Instagram.

“O realizador já esteve na Ucrânia em novembro de 2021”, com vista a preparação do documentário da VICE Studios, acrescenta o gabinete de Volodymyr Zelensky.

Na altura, visitou as linhas da frente das Forças Armadas ucranianas junto à região de Donetsk.

O vencedor do Óscar de melhor ator por duas vezes esteve envolvido em várias frentes humanitárias internacionais e antiguerra ao longo dos anos, fundando a organização sem fins lucrativos CORE após os sismos de 2010 no Haiti, narrados no documentário “Citizen Penn”.

Em 2015, causou polémica ao participar numa entrevista, ao lado da atriz mexicano-americana Kate del Castillo, com o narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, que estava fugido à justiça.

Em 2018, foi relatado que esteve na Turquia a filmar um documentário sobre o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

O ator também visitou o falecido presidente venezuelano, Hugo Chávez, a quem chamou de "amigo".