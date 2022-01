O programa de exibição de curtas-metragens portuguesas Shortcutz inicia na sexta-feira a temporada de Ovar para 2022, com “A Távola de Rocha”, apresentando em fevereiro “O ano da morte de Ricardo Reis”, sobre o romance de José Saramago.

Em ambos os casos a entrada à gratuita e sujeita apenas à verificação do certificado de vacinas contra a COVID-19 ou à apresentação de um teste negativo.

No que se refere ao primeiro filme, a exibir na presença do realizador Samuel Barbosa, em causa está o documentário concluído em 2021 sobre “a vida e obra do cineasta Paulo Rocha [1935-2012]”. O filme inclui “imagens inéditas do arquivo do realizador [evocado] e testemunhos dos atores Luís Miguel Cintra e Isabel Ruth”, constituindo um reencontro com um cineasta que, tendo sido “marcante do cinema novo português”, manteve sempre “uma ligação afetiva e familiar com Ovar, onde filmou ‘Mudar de Vida’, na praia do Furadouro”.

Já quanto a “O Ano da Morte de Ricardo Reis” (2020), de João Botelho, assinala o centenário do nascimento de José Saramago (1922-2010), que lançou o romance homónimo em 1984. O filme foi recentemente distinguido com o prémio de melhor filme na competição internacional do Festival Efebo D’Oro, em Itália, e conta com atores como Chico Diaz, Luís Lima Barreto, Catarina Wallenstein, Victoria Guerra, Hugo Mestre Amaro, João Barbosa e Rui Morrison.