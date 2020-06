O festival Shortcutz Ovar vai retomar as sessões de cinema, após a realização de sessões virtuais entre abril e meados de junho por causa da COVID-19.

O festival de curtas português regressa a 18 de junho, retomando a quarta temporada que se tinha iniciado em janeiro e foi interrompida em março.

A sessão de cinema será o primeiro evento com público a acontecer na cidade após o levantamento da cerca sanitária que vigorou durante um mês e das restrições sociais impostas por causa da situação de pandemia. O último fora precisamente a Festa dos premiados do Shortcutz Ovar 2019, a 6 de março.

Entre 9 de abril e 11 de junho realizaram-se nove sessões online com a exibição de 30 curtas-metragens da seleção oficial que tinham sido projetadas em sala em 2019.

A nova temporada de cinema é retomada numa sala mais ampla na Escola de Artes e Ofícios (EAO), com lugares marcados, inscrição prévia, e com intervalo de uma cadeira vazia entre cada espectador.

A calendarização do festival também será alterada, com a realização de sessões quinzenais em vez da habitual programação mensal. A primeira metade da temporada prosseguirá a 18 junho, 2 julho, 16 julho e 30 julho, seguindo-se a habitual interrupção em agosto, retomando a partir de setembro.

Nas próximas quatro sessões será possível ver as curtas-metragens de imagem real "Lisboa 2018" de Francisco Valente, "Um Retrato de Borboletas" de Henrique Prudêncio, "Cenas de Uma Vida Amorosa" de Miguel Afonso, "Filomena" de Pedro Cabeleira", "A Greenhouse" de Francisco Pereira Coutinho, "Quanto For Tarde" de Matilde Calado, "Estas Mãos São Minhas" de André Ferreira, e as animações "Nestor" de João Gonzalez, "Equinox" de Bruno Carnide, "Inside Me" de Maria Trigo, e "Ode à Infância" de João Monteiro e Luis Vidal.

O jovem realizador Rui Esperança estará presente nesta fase da programação com duas curtas-metragens em competição - "Os Inúteis" e "18".

Também a realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira regressará a Ovar com "Herói Invisível", três anos depois de ter recebido o prémio de melhor curta-metragem, na primeira temporada do Shortcutz Ovar, em 2017, com "Campo Víboras".