Taika Waititi vai mesmo ser o realizador e argumentista de um novo filme "Star Wars".

O recente vencedor do Óscar de Melhor Argumento Adaptado por "Jojo Rabbit" e ainda de "Thor: Ragnarok" vai escrever a história com Krysty Wilson-Cairns, que foi uma das argumentistas do épico de guerra "1917", de Sam Mendes, que também esteve na corrida às estatuetas douradas em fevereiro.

A confirmação foi feita pela Disney nas redes sociais Star Wars no dia que é o "feriado" para os fãs celebrarem tudo o que se relaciona com a saga (por causa do trocadilho que “May the 4th” permite fazer com a frase icónica "May the Force be With You").

O cineasta da Nova Zelândia, conhecido ainda pelos títulos de culto "O Que Fazemos nas Sombras" (2014) e "Hunt for the Wilderpeople" (2016), realizou o último episódio da primeira temporada de "The Mandalorian", a primeira série em imagem real "Star Wars", onde também deu viz ao caçador de recompensas IG-11.

Em janeiro, após a imprensa especializada americana ter avançado que fora abordado para fazer um filme "Star Wars", o realizador colocou uma mensagem nas redes sociais a sugerir que se tratavam de rumores.

O projeto agora confirmado não deverá chegar tão depressa ao cinema: Taika Waititi está a acabar a pós-produção da comédia sobre futebol "Next Goal Wins" e quando ficar claro como a indústria de cinema e televisão irá trabalhar na era da COVID-19, avançará com "Thor: Love and Thunder", cuja estreia passou de novembro de 2021 para 5 de fevereiro de 2022.