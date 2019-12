O que diabo é isso de "Star Wars"?

Para alguns é apenas um conjunto de filmes de aventuras, para outros é quase uma religião, para outros tantos ainda é um imenso ponto de interrogação traduzido num universo incompreensível que leva adultos a vestirem-se como crianças e a atafulharem a casa de bonecada da saga.

Uma coisa é certa: é um verdadeiro fenómeno global e em 2015, após dez anos de ausência do grande ecrã, “Star Wars: O Despertar da Força” conseguiu reacender a paixão dos adultos que já conheciam o universo de trás para a frente e iniciá-la nas crianças que nunca tinham viram um único filme da saga. Mas de que é que falamos afinal quando falamos de “Star Wars”?

Se quisermos associar um género aos nove filmes da saga principal, talvez escolhêssemos dizer que são verdadeiros épicos com elementos de western e de fitas de capa e espada injectados num universo de ficção científica.

Há princesas, pistolas, duelos, dinastias, espadas, cavalgadas heróicas, naves espaciais, robôs e criaturas alienígenas, num enredo que mistura ciência e feitiçaria, vitórias esfuziantes e tragédias épicas, bons que passam a maus e maus que passam a bons, e relações de aprendizagem e ruptura entre pais e filhos e entre mestres e aprendizes. E claro, é preciso não esquecer a influência dos conto de fadas, bem marcada pela inscrição que abre cada filme:

“A long time ago, in a galaxy far, far away…”.

A paixão assolapada pelos filmes levou à criação, ao longo de 42 anos, de toda a uma série de derivados, que compõem o universo mais alargado de “Star Wars”, e que integram não só o mais variado "merchandise" como também séries televisivas de animação e livros em prosa e em BD, que amplificam o universo original.

A maioria dos apaixonados fica-se só pelos filmes, mas os mais fanáticos mergulham, com graus variáveis de paixão, em todo o oceano de produtos e séries derivadas, num grau de devoção e dedicação superior ao de qualquer outro universo criado para o cinema. Por isso mesmo, e pelo secretismo que tipicamente envolve a rodagem de cada uma das fitas, a estreia de qualquer filme da saga "Star Wars" é sempre fanaticamente aguardada por fãs das mais diversas idades e intensidades.

Mas porque é que o IV vem antes do I? A complicação dos Episódios

Vamos a ela, que ainda deixa muita gente de pé atrás e faz coçar a cabeça aos novos espectadores...

O primeiro filme da série, escrito e realizado por George Lucas, estreou em maio de 1977 e chamava-se apenas “Star Wars” (“A Guerra das Estrelas” entre nós). Para surpresa de praticamente toda a gente, tornou-se o maior sucesso da história do cinema até àquela data. Ora, a sequela não se fez esperar e estrearia logo em 1980, data em que o filme inicial foi reposto com a adição “Episódio IV: A Nova Esperança” no título (sim, fãs, não nos tínhamos enganado no título ali em cima) e no texto que surge inicialmente a contextualizar a ação.

O racional apresentado por Lucas para tal era o de que a série se inspirava nos “serials” de aventuras dos anos 30 e 40, apresentados em episódios numerados e muitas vezes com idêntico texto a amarinhar pelo ecrã acima no arranque da fita para explicar o que vinha atrás, ficando neste caso à imaginação do espectador a tarefa de preencher os detalhes do passado daquele universo galáctico.

Assim, nesse ano de 1980, estrearia “O Império Contra-Ataca”, o Episódio V, e em 1983 “O Regresso de Jedi”, correspondente ao Episódio VI. Já por essa altura, Lucas indicava que sempre tivera em mente uma saga em nove episódios e por isso, na década de 90, decidiu dedicar-se a recuar na cronologia e criar os Episódios I, II e III, que estreariam em 1999, 2002 e 2005 (a saber, “A Ameaça Fantasma”, “O Ataque dos Clones” e “A Vingança dos Sith”), e que teriam uma recepção menos consensual por parte do público. A reboque disso, ainda relançou as três fitas originais (as chamadas Edições Especiais) com novos efeitos digitais e algumas alterações que enfureceram os fãs.

Depois, em 2015, estreia o Episódio VII, designado "O Despertar da Força", que recupera as personagens que fizeram sonhar os espectadores na trilogia original e que localiza a ação 30 anos depois do Episódio VI, seguindo-se em 2017 o Episódio VIII, "Os Últimos Jedi", e chegando agora às salas muito esperado Episódio IX, "A Ascensão de Skywalker", que deverá fechar todas as pontas das nove fitas.

Nos anos intermédios aos da estreia desta terceira trilogia, foram ainda planeados mais dois filmes isolados, os chamados "Anthology films", com episódios focados em personagens ou temas centrais do passado da saga, mas com respeito escrupuloso pela continuidade das histórias. Assim, em 2016, estreou o muito elogiado "Rogue One: Uma História de Star Wars", com tonalidades de filme de guerra e focado numa história lateral que decorre na transição para o Episódio IV, e em maio de 2018, o menos bem recebido "Han Solo: Uma História de Star Wars", sobre a juventude do carismático Han Solo.

Entretanto foi anunciado que Rian Johnson, realizador de "Os Últimos Jedi", está a trabalhar numa nova trilogia, mas afastada das aventuras de Luke Skywalker, e que Kevin Feige, o produtor dos filmes dos Marvel Studios e admirador de longa data da saga, tem também um filme de "Star Wars" em preparação. Há uma data confirmada para a estreia de uma nova fita da saga, dezembro de 2022, mas ainda não se sabe se será alguma destas ou outra ainda não divulgada, parecendo apesar de tudo certo que a numeração por capítulos terminará neste Episódio IX,

Com a mesma sofisticação dos filmes para cinema, está a ter grande popularidade a primeira série em imagem real do universo "Star Wars", "The Mandalorian", criada para a plataforma de streaming Disney+, desenvolvida por Jon Favreau ("Homem de Ferro"), que deverá chegar à Europa no primeiro trimestre de 2020 e responsável pela mais recente loucura a atravessar a internet, a irresistível personagem do "Baby Yoda". Em desenvolvimento também para o Disney+ estão uma série centrada na personagem de Obi Wan Kenobi, mais uma vez interpretada por Ewan McGregor, e outra em redor de Cassian Andor, o anti-herói encarnado por Diego Luna em "Rogue One".

Fora disto, há todo um manancial de livros, revistas, séries animadas de televisão e videojogos que compõem o universo alargado da saga, e que exploram todos os seus recantos. Mas atenção: até há pouco tempo, todo este manancial passava pelo crivo de George Lucas e era considerado canónico para os fãs da saga, ou seja, todos os eventos nele relatados, por mais laterais que fossem, faziam parte integrante da história principal, incluindo duas longas-metragens para cinema com os felpudos Ewoks.

Em abril de 2014, dois anos depois da compra da Lucasfilm pela Disney, foi anunciado que toda essa narrativa adicional deixava de contar para a cronologia oficial, para não atar de pés e mãos a criação dos futuros filmes da saga. Assim, esse material passa agora a existir com o “brand” “Star Wars Legends” e só contam para a história as longas-metragens oficiais, a série "Star Wars: The Clone Wars" e tudo o que tenha sido criado a partir dali, incluindo a popular série televisiva “Star Wars: Rebels” e a mais recente "Star Wars Resistence".

Quem goste de relíquias, encontra neste universo um dos maiores "guilty pleasures" do "fandom" ligado ao cinema: o mítico "Star Wars Holiday Special", um especial televisivo de Natal exibido uma única vez em 1978, que foi tão violentamente criticado pelo ridículo de muitas cenas que Lucas nunca deu permissão para que ele fosse reexibido ou reeditado em qualquer formato, e circula hoje em cópias piratas de escassa qualidade. Carrie Fisher disse que concordou em fazer comentários áudio para os DVDs da saga "Star Wars" em troca de Lucas lhe ceder uma cópia desse especial, que ela dizia que exibia "em festas, mais para o fim da noite, quando quero que as pessoas se vão embora".

Imagens de bastidores da saga que poucos conhecem

A história e as personagens

No início era tudo simples mas depois a coisa complicou. Para ajudar a perceber, é útil descrever a saga vista até agora em três blocos distintos, correspondentes às três trilogias.

Na trilogia mais antiga, correspondente aos episódios IV a VI, a coisa era razoavelmente fácil de entender: há um Império maligno que oprime toda a galáxia e um punhado de rebeldes que tenta devolver a liberdade aos povos subjugados. Dentro desta realidade, há duas personagens centrais: Luke Skywalker, o herói jovem e inocente, que inicialmente veste de branco, e Darth Vader, o vilão de máscara metálica e eternamente vestido de negro. Uma das surpresas de toda a história do cinema surgiu precisamente no final do Episódio V, com a revelação que Vader era afinal o pai de Luke, Anakin Skywalker.

O jovem embarca nesta grande aventura conduzido por Obi Wan Kenobi, um sábio ancião que lhe ensina os caminhos da Força, uma energia mística de extração quase religiosa que confere grande poder a quem a domina e que é venerada pelos cavaleiros Jedi. O senão é que, quem tenha grande sede de poder, poderá cair nos abismos do lado negro da Força e ser consumido por ela, que foi precisamente o que sucedeu a Vader, sendo a redenção da sua alma o que se vai jogar no capítulo final desta saga.

No elenco de personagens que acompanha o herói, destaca-se a dupla de robôs C-3P0 e R2D2, que vai atravessar todos os episódios da saga, o contrabandista Han Solo e o seu companheiro piloto Chewbacca (o icónico peludo de linguagem pouco elaborada), a princesa Leia, que mais tarde se revelará ser irmã gémea de Luke e que acaba por ter uma relação amorosa com Solo.

O veículo central das aventuras é a nave Millenium Falcon, e entre as demais personagens relevantes contam-se o Imperador Palpatine, a principal força maligna da saga, e o diminuto Yoda, o mentor de todos os cavaleiros Jedi, além de uma enorme variedade de criaturas de vários tamanhos e feitios, como o mercenário Bobba Fett, o traficante Jabba the Hut e os ursinhos Ewoks, que chegaram a ter direito a duas longas-metragens de orçamento reduzido nos anos 80.

Ainda não perderam o fio à meada? Avancemos então.