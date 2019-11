Numa passagem recente pelo programa "Watch What Happens Live with Andy Cohen", Taron Egerton falou do seu (não) envolvimento com a saga "Star Wars".

A estrela de "Rocketman" e "Kingsman" estava na corrida para o papel principal de "Han Solo: Uma História de Star Wars", mas faltou à derradeira audição para o papel do jovem contrabandista na galáxia muito distante, que acabou por ser atribuído a Alden Ehrenreich.

Uma espectadora quis saber se estava feliz por ter tomado essa decisão após ver as críticas que o filme recebeu e os dramas que aconteceram nos bastidores, numa referência ao despedimento durante a rodagem dos realizadores Phil Lord e Christopher Miller por "diferenças criativas", substituídos por Ron Howard.

Com um sorriso cúmplice bem aberto de quem escapou de boa, o ator começou por responder apenas "sim".

Perante o riso geral do público, acrescentou que mudaria um ou dois passos na carreira, mas não "Star Wars".

"Não me arrependo dessa decisão, na altura não estava certo para mim, mas fiquei triste por ver que não resultou para as pessoas que estavam envolvidas", concluiu com diplomacia.