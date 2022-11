A nova comédia musical e sequela de "Uma História de Encantar", protagonizada por Amy Adams, Patrick Dempsey, Maya Rudolph, Idina Menzel e James Marsden, já chegou ao Disney+ e promete ser a companhia perfeita para uma noite em família.

Para promover a estreia do filme realizado por Adam Shankman, os atores e a equipa de produção juntou-se para uma conversa virtual com os jornalistas, na qual o SAPO Mag participou. Na conferência de imprensa, Amy Adams, Maya Rudolph, o realizador, o produtor Barry Josephson e o compositor Alan Menken confessaram que foi um desafio dar continuidade à história e cirar algo novo.

"Foi uma alegria. A Amy foi o nosos ponto de partida por querer voltar a interpretar a Giselle. Quando o Adam se juntou ao nosso processo de desenvolvimento, foi... levou o projeto para a estratosfera porque trouxe consigo o Richard LaGravenese, que desenvolveu o guião", recorda o produtor Barry Josephson.

"Uma História de Encantar 2" decorre 15 anos depois do casamento de Giselle e Robert. "Mas Giselle não está satisfeita com a vida na cidade. Ambos decidem levar a família, que está a crescer, para o pacato subúrbio de Monroeville, em busca de uma vida de conto de fadas", resume o Disney+.

"Tudo começou com Amy e a Giselle. Queria trabalhar com Amy há tanto tempo porque falámos uma língua muito parecida. Somos amigos e somos nerds musicais e nerds da Disney. De repente, pensei: 'Quero fazer um filme, não apenas com Amy, mas para a Amy também'. Como atriz, ela inspira-me muito", confessa Adam Shankman em conversa com os jornalistas.

"Infelizmente, não é a solução que Giselle tanto ansiava. Os subúrbios seguem regras muito próprias e a rainha malvada, Malvina Monroe, faz com que Giselle se sinta mais desadequada do que nunca. Frustrada por o seu "felizes-para-sempre" ser tão difícil de alcançar, Giselle recorre à magia de Andalasia e, sem querer, põe em perigo a felicidade futura da sua família. Agora tem de correr contra o tempo para desfazer o feitiço e perceber o que será 'felizes-para-sempre' para si e para a sua família", pode ler-se na sinopse.

Para Amy Adams, que interpreta Giselle, também foi uma felicidade voltar a reencontrar a personagem. "Houve uma evolução desde o último filme - deste o início de 'Uma História de Encantar' até ao final do filme. Agora, dez anos depois, tentámos mostrar essa evolução, quem ela poderia ser e, ao mesmo tempo, manter os seus sentimentos, sem perder aquela alergia, ingenuidade, inocência e pureza", explica a protagonista.

"Divertimos-nos muito", acrescenta Maya Rudolph. "Mesmo que já tivesse cantado em coisas antes, nada foi igual a esta experiência. Saber que iria cantar o tema de Menken e Schwartz foi uma realização de vida (...) Foi incrível. Foi um sonho que se tornou realidade. Não há palavras para coisas assim. Este era o sonho da pequena Maya de como é estar em um musical", revela a atriz.

"Uma História de Encantar 2" está disponível no Disney+.