Com 664.361 ingressos vendidos desde a estreia a 25 de abril, o filme da Marvel é o maior sucesso no género no nosso país.

Para bater "Avatar" da liderança dos maiores sucessos de bilheteira de sempre, a Marvel lançou uma nova cópia de "Endgame" em que aparecem no final uma cena inacabada com Hulk, uma apresentação em vídeo do realizador Anthony Russo, uma homenagem ao lendário Stan Lee (em que fala sobre a carreira e conversa com realizadores do Universo Cinematográfico e Chris "Thor" Hemsworth durante a rodagem dos célebres "cameos") e uma antecipação especial de "Homem-Aranha: Longe de Casa".

A qualidade dos conteúdos foi criticada pelos fãs, mas graças ao relançamento noutros países nos últimos dias as receitas mundiais chegaram aos 2,80 mil milhões de dólares, ficando a apenas sete milhões do filme de James Cameron.