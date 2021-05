"A Todos os Rapazes: Agora e Para Sempre" foi votado o melhor Filme e "Wandavision" a Melhor Série nos MTV Movie & TV Awards.

A cerimónia realizou-se no domingo à noite (madrugada em Lisboa), conduzida pela comediante Leslie Jones, também uma vencedora pela Interpretação Cómica em "O Príncipe Volta a Nova Iorque".

O evento foi presencial e em direto do Palladium em Los Angeles, após ter sido cancelado no ano passado por causa da pandemia e substituído por um programa especial dedicado aos melhores filmes e séries de todos os tempos. Em 2019, os vencedores tinham sido "Vingadores: Endgame" e "A Guerra do Tronos".

Desde 2017 que os prémios juntam cinema e televisão e não fazem distinções entre géneros nas categorias de interpretação. A partir do ano seguinte, também passou a integrar em várias categorias nomeados de filmes e séries, como Melhor Herói, Vilão, Duo, Luta, Interpretação de Comédia e Revelação.

Tudo isto mais o facto de Hollywood ter adiado a maioria dos filmes mais populares que tradicionalmente são nomeados pelos MTV Movie & TV Awards fez com que as séries dominassem os vencedores.

Com cinco nomeações, a série da Marvel para o Disney+ liderava a lista para os prémios e arrebatou quatro: Melhor Série, Atriz (Elizabeth Olsen), Vilã (Kathryn Hahn) e Luta (Wanda vs. Agatha), falhando apenas o Melhor Momento Musical.

A Marvel brilhou ainda na noite dos prémios com a série "O Falcão e o Soldado de Inverno", que saiu vencedora em duas categorias: Melhor Herói (Anthony Mackie) e Melhor Equipa (Anthony Mackie e Sebastian Stan como as respetivas personagens).

Outra estrela do Universo Cinematográfico Marvel saiu com um prémio, mas a título póstumo: Chadwick Boseman venceu a categoria "neutral" de Melhor Interpretação num Filme por "Ma Rainey: A Voz dos Blues", ultrapassando Carey Mulligan ("Uma Miúda com Potencial"), Daniel Kaluuya ("Judas e o Messias Negro"), Sacha Baron Cohen ("Os 7 de Chicago") e Zendaya ("Malcolm & Marie").

Apesar da cerimónia ao vivo, a pandemia continua a ter impacto: Scarlett Johansson aceitou à distância a sua distinção especial Generation Award, que tem distinguido atores que se notabilizaram no cinema e na televisão, há mais de 25 anos.

A atriz destacou os colegas com quem trabalhou e o apoio dos fãs antes do marido, o comediante do "Saturday Night Live" Colin Jost, a cobrir de slime.

"Isso é nos Nickelodeon", reagiu a esposa, referindo-se aos prémos em que os venceodres ganham um banho “, respondeu a musa, se referindo ao prêmios da Nick em que as pessoas ganham o famoso banho.



Os MTV Movie & TV Awards são conhecidos pelas categorias pouco convencionais e divertidas, como a de Melhor Beijo, que foi apresentada pelos atores Tanner Buchanan e Addison Rae, do filme "He's All That" (uma nova versão do clássico "teen" de 1999 "Ela É Demais"), que se beijaram antes de entregarem o prémio a Chase Stokes e Madelyn Cline pela série "Outer Banks", que também fizeram o mesmo.

Os vencedores em todas as categorias foram votados pelos fãs e mais do que uma vez até 30 de abril em vote.mtv.com.

Este ano, o evento terá uma segunda cerimónia no dia a seguir, com a estreia dos "MTV Movie & TV Awards: Unscripted", dedicada a "reality shows", talk-shows, lifestyle, concursos e outros programas.

A Todos os Rapazes: Agora e Para Sempre

LISTA DE PREMIADOS

Melhor Filme

A Todos os Rapazes: Agora e Para Sempre

Melhor Programa

"WandaVision"

Melhor Interpretação num Filme

Chadwick Boseman ("Ma Rainey: A Voz dos Blues")

Melhor Interpretação num Programa

Elizabeth Olsen (“WandaVision”)

Melhor Herói

Anthony Mackie ("O Falcão e o Soldado de Inverno")

Melhor Vilão

Kathryn Hahn ("WandaVision")

Melhor Beijo

Chase Stokes & Madelyn Cline da série "Outer Banks"

Melhor Revelação

Regé-Jean Page pela série "Bridgerton"

Melhor Interpretação Assustadora

Victoria Pedretti, da minissérie "The Haunting of Bly Manor"

Melhor equipa

"O Falcão e o Soldado de Inverno" (Anthony Mackie e Sebastian Stan)

Melhor Interpretação Cómica

Leslie Jones ("O Príncipe Volta a Nova Iorque")

Melhor Luta

"WandaVision": Wanda vs. Agatha

Melhor Momento Musical

"Edge of Great" da série "Julie and the Phantoms"