O próximo filme de Wes Anderson será rodado na pitoresca cidade de Chinchón, com cinco mil habitantes e a 44 quilómetros a sudeste de Madrid, avançou o jornal espanhol El País.

O presidente da câmara local destacou que a produção "é muito importante para a cidade", mas escudou-se nas habituais "cláusulas de confidencialidade" para não revelar mais detalhes sobre a história do projeto.

Imagens do jornal revelam que a construção dos cenários já está adiantada para a rodagem este verão, entre julho e setembro.

A viver em Paris há vários anos, o realizador americano de títulos como "Os Tenenbaums - Uma Comédia Genial" (2001) e "Um Peixe Fora de Água" (2004) não filma no seu país desde "Moonrise Kingdom" (2012).

A sua última longa-metragem em imagem real, "Grand Budapest Hotel" (2014), vencedora de quatro Óscares, foi rodada na Alemanha.

Apesar disso, no elenco para o novo projeto, ainda sem nome oficial, estarão vários dos atores habituais do cinema do realizador, como Owen Wilson, Bill Murray, Tilda Swinton, Saoirse Ronan, Willem Dafoe, Bob Balaban, Jason Schartzmann e Saoirse Ronan.

Quem também parece ter entrado para o grupo dos "suspeitos do costume" é o austríaco Christoph Waltz, com quem Anderson trabalhou pela primeira vez em "The French Dispatch".

Este filme ainda não tem datas de estreia, mas deverá abrir o Festival de Cannes a 6 de julho, após a projeção no ano passado ter sido cancelada por causa da pandemia.