Timothée Chalamet é agora o novo Willy Wonka no cinema num filme musical anunciado como sendo tanto uma prequela de "A Maravilhosa História de Charlie" (1971) como de "Charlie e a Fábrica de Chocolate" (2005), onde o papel do excêntrico inventor e criador de chocolates foi interpretado por Gene Wilder e Johnny Depp, respetivamente.

Concretização de um desejo antigo do estúdio Warner Bros., as notícias que circularam é que o outro finalista para ser o protagonista de "Wonka" foi Tom Holland, o Homem-Aranha do Universo Cinematográfico Marvel.

No entanto, o realizador disse que sabia que o ator nomeado para os Óscares por "Chama-me Pelo Teu Nome" (2017), que lançou a sua carreira até aos níveis de "Dune - Duna", tinha o talento para cantar e dançar que era essencial para o papel e nem teve de fazer testes.

"Foi uma proposta direta porque ele é excelente e foi a única pessoa na minha cabeça que o podia fazer. Mas porque ele é o Timothée Chalamet e a sua vida é tão absurda, as suas interpretações musicais no liceu estão no YouTube e têm centenas de milhares de visualizações [...] Sabia que isso estava no seu arsenal, mas não sabia o quão bom ele era. Quando falei com ele, ficou bastante entusiasmado. Tiha praticado sapateado no ensino secundário e disse: ‘Gostaria muito de mostrar às pessoas que posso fazer isso’”, contou Paul King à revista Rolling Stone em julho.

Reagindo à revelação, o jovem ator reconheceu que os vídeos "ajudaram" a conseguir o cobiçado projeto.

"Eu sei, caramba... ajudaram mais ou menos, segundo o Paul", disse à revista Variety na antestreia do filme na terça-feira em Londres.

A rir, acrescentou: “Não foi exclusivamente isso que me conseguiu o papel. Ele também gostou dos outros filmes que fiz!”

Mas na passadeira vermelha, o realizador britânico, conhecido pelas duas populares comédias para toda a família "Paddington" (2014-2017), reforçou o que tinha dito em julho.

"Sendo isto o século XXI, a sua adolescência está muito bem documentada no YouTube. Estou muito feliz por vir de uma época em que isso não era o caso para mim, ou nunca mais teria autorização para andar em público outra vez. Mas ele pode ter tido vantagem sobre mim no departamento de cantar e representar", partilhou.

"Wonka" chega aos cinemas portugueses a 7 de dezembro, tanto na versão original como na dobrada.

TRAILER.