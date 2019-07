"Homem-Aranha: Regresso a Casa" é o oitavo filme do super-herói em 17 anos: Tom Holland continua o legado de Tobey Maguire e Andrew Garfield, onde também já está a inovadora animação vencedora do Óscar "Homem-Aranha: No Universo Aranha". O SAPO Mag ordena tanta abundância do pior para o melhor.

Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.