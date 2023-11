Do alto do Empire State Building, em Nova Iorque, Jared Leto anunciou a "Seasons World Tour 2024", dos 30 Seconds to Mars.

A digressão vai passar pela Altice Arena, em Lisboa, no dia 29 de maio de 2024. Os bilhetes ficam disponíveis para venda no dia 17 de novembro, às 10h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt.

Todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 16 de novembro às 10h00. Quem estiver inscrito, receberá um e-mail a partir da meia-noite de dia 16 de novembro com as instruções em como proceder para aceder à pré-venda. As inscrições pode ser feitas em everythingisnew.pt/newsletter.

Jared Leto, o vocalista da banda, realizou um feito histórico pessoal ao escalar pela primeira vez o Empire State Building. "Este edifício é um testemunho de todas as coisas que podem ser feitas no mundo se nos dedicarmos a isso, o que é, em grande parte, o que está por detrás da inspiração do nosso mais recente álbum 'It's The End Of The World But It's A Beautiful Da'y. Como um alpinista ávido, o Empire State Building e o anúncio da tour transmitem o sentimento de que tudo é possível se tentarmos", explica o músico em comunicado.