Escrito por Carolina Deslandes, "Calma" foi composto ao lado de Diogo Clemente, que assina também a produção de um conjunto de canções interpretadas na íntegra pela autora e "nas quais espelha a sua autenticidade numa fusão de sentimentos e emoções", assinala a promotora em comunicado.

Carolina Deslandes, que recentemente subiu ao palco de festivais como o NOS Alive e o MEO Marés Vivas, antecede este lançamento aos concertos em nome próprio na Altice Arena, em Lisboa, a 30 de novembro, e na Super Bock Arena, no Porto, a 7 de dezembro, duas datas especiais e o culminar da digressão do êxito "Caos" e que marcam também a apresentação do novo álbum.

A artista está nomeada para os MTV EMAs 2023 na categoria de Melhor Artista Português. As votações para esta categoria estão abertas aqui.