As Anavitória atuaram este domingo, dia 2 de abril, em Indaiatuba, em São Paulo, e convidaram MARO para uma participação especial. A artista portuguesa juntou-se à dupla brasileira para uma versão de "saudade, saudade", tem com que representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção.

MARO, Ana Caetano e Vitória Falcão cantaram ainda o tema "Porque Eu Te Amo".

"A tuga mais zuca do mundo participou do nosso show hoje em Indaiatuba! O último duma sequência de quatro, ufa. Que delícia ir descansar depois dessa noite tão especial! Obrigada, MARO, por ter topado e por ser sempre tão tão maneira. Te amamos e o nosso palco está sempre aberto pra você, tá? Porque a gente amou podemos ser um trio, sei lá, acho que tem futuro", celebraram as Anavitória nas redes sociais.

Veja os vídeos: