Para o disco, os Anjos desafiaram vários artistas. Soraia Ramos, Diogo Piçarra, Calema, Nininho Vaz Maia, Elisa, Marco Rodrigues, Buba Espinho e Fernando Daniel juntaram-se à dupla para interpretar os temas.

Diogo Piçarra, um dos convidados do disco, canta com os Anjos o clássico "White Christmas", na sua nova versão em português intitulada “Natal Santo”. Já Calema cantam “Vai Nevar” (versão em português de "Let It Snow"), Nininho Vaz Maia entrega-se em “Noite Feliz” ("Silent Night"), o fadista Buba Espinho reúne-se aos cantores no clássico “Pinheirinho de Natal” ("Christmas Tree") e Fernando Daniel junta-se aos irmãos Rosado em “Hallelujah”, de Leonard Cohen, na versão original.

Soraia Ramos canta com a dupla o maior êxito de Natal dos Anjos, “Nesta Noite Branca”. Elisa interpreta “Natal Mais uma Vez”, um original de Luísa Sobral, com a dupla.

Além de todas estas novas versões, o disco conta com uma canção inédita, “Fado de Natal”, escrito e composto por Tiago Machado e interpretado pelos Anjos em dueto com Marco Rodrigues.

No disco colaboram ainda o Coro Infantil de Santo Amaro de Oeiras no clássico “A Todos Um Bom Natal” e o Saint Dominic’s Gospel Choir, numa versão de "Joy to the World" que junta os Anjos a todos os artistas convidados do disco.