De acordo com a informação na página oficial, os concertos em Portugal serão a 22 de setembro de 2023, no Campo Pequeno, em Lisboa, e a 23 desse mês, no Super Bock Arena, no Porto.

"And I Have Been" é o terceiro álbum de estúdio de Benjamin Clementine, cinco anos depois de "I Tell a Fly" (2017), apresentado ao vivo em vários concertos em Portugal.