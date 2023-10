O espetáculo coincide com o 20.º aniversário do álbum “Feast of Wire” e surge no âmbito da digressão dos norte-americanos pela Europa.

No concerto no Porto vai ser escutado “um conjunto de canções comoventes sobre esperança esmagada e corrupção da beleza, viajando pelas poeirentas e cinematográficas fronteiras musicais do sudoeste americano”, afirma a Casa da Música, em nota de imprensa.

A banda norte-americana surgiu em 1996 e é liderada pelos músicos Joey Burns e John Convertino.