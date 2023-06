“Em Guimarães, a voz daquela que já foi apelidada de fenómeno do Oriente faz-se acompanhar do músico e compositor norte-americano Gyan Shankar Riley, com a guitarra acústica deste preparada para se misturar com o perfume e vibração das declamações de Arooj”, pode ler-se num comunicado da cooperativa Oficina, que gere o CCVF.

Os bilhetes para o concerto têm o custo de 10 euros, havendo vários descontos disponíveis.