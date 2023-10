Miguel Araújo anunciou esta segunda-feira, dia 30 de outubro, uma nova edição da digressão "Casca de Noz" para 2024.

Entre fevereiro e abril, o artista vai atuar na Maia, Lisboa, Sintra, Braga, Carregal do Sal, Portalegre, Porto, Ovar e Albergaria-a-Velha. Os bilhetes ficam disponíveis para venda nos locais oficiais, no próximo dia 10 de novembro.

"Depois do sucesso das últimas duas edições, a mestria dos loops, das guitarras, da percussão e da voz, de Miguel Araújo, volta novamente à estrada", frisa o comunicado.

O arranque está marcado para fevereiro do próximo ano, no dia 10, no Fórum da Maia. O final da digressão acontece a 24 de abril em Albergaria-a-Velha.

"CASCA DE NOZ" 2024

10 de fevereiro — Fórum da Maia — Maia

27 de fevereiro — Teatro Maria Matos — Lisboa

01 de março — Centro Cultural Olga Cadaval — Sintra

02 de março — Theatro Circo — Braga

15 de março — Centro Cultural de Carregal do Sal — Carregal do Sal

16 de março — CAE Portalegre — Portalegre

21 de março — Teatro Sá da Bandeira — Porto

22 de março — Centro de Arte de Ovar — Ovar

24 de abril — Cine-teatro Alba — Albergaria-a-Velha