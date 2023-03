De acordo com a organização dos PLAY, num comunicado hoje divulgado, a cerimónia da 5.ª edição dos prémios irá decorrer a 27 de abril, no local inicialmente previsto, o Coliseu dos Recreios.

“Este adiamento visa garantir a mais vasta audiência possível para os artistas e a música nacional celebrados nestes prémios oficiais da música portuguesa, objetivo primordial dos PLAY, que entretanto ficou comprometido na data anteriormente anunciada”, lê-se no comunicado.

A cerimónia é transmitida em direto em direto na RTP1, Antena1, RTP Internacional, RTP África e na plataforma digital RTP Play.

A fadista Ana Moura é a artista mais nomeada na 5.ª edição dos PLAY – Prémios da Música Portuguesa.

Das 13 categorias a concurso, 11 das quais sujeitas a nomeação, Ana Moura está indicada em três: Canção do Ano (“Agarra em mim”, com Pedro Mafama), Álbum do Ano (“Casa Guilhermina”) e Melhor Artista Feminina.

“Agarra em mim” disputa o Play de Canção do Ano com “A maior traição”, de Carlão, “Lua”, de Ivandro, “Quero é viver”, de Sara Correia, “Saudade, saudade”, de Maro, e “Sorriso”, de Diogo Piçarra.

Na categoria de Álbum do Ano, “Casa Guilhermina” compete com “A estranha beleza da vida”, de Rodrigo Leão, “A minha história”, de Sara Carreira, e “Club Makumba”, dos Club Makumba. Ana Moura concorre no prémio de Melhor Artista Feminina com Aldina Duarte, Maro e Nena.

