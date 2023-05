No novo álbum, todas a músicas são escritas e compostas pela artista, com exceção de uma versão de “Eu jogo ténis”, dos Miúda, e essa é “a grande distinção de um álbum para o outro”.

Além de David Fonseca, Cláudia Pascoal conta em “!!” com a participação de Manuela Azevedo (vocalista dos Clã), Marante, Natalia Lacunza e Rosa Teixeira, a mãe da cantora, todos com “um papel muito importante, mas muito distinto” no álbum.

“!!” é apresentado ao vivo no Teatro Maria Matos, em Lisboa, a 24 de maio, e a cantora promete “um momento muito especial”, que contará com David Fonseca, os DZRT, Joana Marques e as Oliveirinhas (Inês Apenas, Iolanda, Rita Onofre e Teresa Farias), entre os convidados.

A 2 de junho haverá outro concerto de apresentação no Hard Club, no Porto.