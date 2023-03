Em comunicado da banda, o saxofonista lamenta que ainda não esteja recuperado a tempo deste concerto em Elvas, que faz parte da digressão dos 35 anos do álbum “Circo de Feras”.

Segundo o grupo, os bilhetes já adquiridos não precisam de ser trocados e dão acesso ao concerto. Para devolução do valor dos bilhetes, os compradores têm 30 dias para o fazer.

A celebração dos 35 anos do disco “Circo de Feras” arrancou no ano passado, em cinco concertos no Tivoli, em Lisboa, onde a banda volta nos próximos dias 24 e 25.

Estão já marcados também concertos nos dias 5 e 6 de abril no Convento de São Francisco, em Coimbra, nos dias 7 e 8 de abril no Teatro das Figuras, em Faro, e no dia 22 de abril no coliseu do Porto.

Em palco vão estar Tim, João Cabeleira, Kalú, Gui e Tó Trips.