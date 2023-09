O Conjunto Corona está a preparar um novo álbum e concertos de apresentação das novas canções.

Com edição marcada para 13 de outubro, o sexto disco do grupo ("ESTILVS MISTICVS") vai ser apresentado em Lisboa e Porto.

No dia 17 de novembro, a banda sobe ao palco do Musicbox, em Lisboa. Já a 1 de dezembro, o grupo atua no Hard Club, no Porto.

"Corona é Conjunto Corona. Conjunto Corona é hidromel, é rock psicadélico, é moche. Ao mesmo tempo é cultura, é tradição, é gentileza, é amar e respeitar o próximo e viver em harmonia com a natureza. Conjunto Corona é amigo do ambiente e apoia o desenvolvimento sustentável de todas as economias mundiais, a paz, os jogos olímpicos, os prémios nóbeis e as francesinhas vegetarianas". É desta forma que Edgar Correia e David - nomes artísticos Logos e dB - apresentam o seu projeto, o Conjunto Corona, nas redes sociais. "Conjunto Corona é o que tu quiseres", completam.