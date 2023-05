Antes do anoitecer, os reis se juntaram a cerca de 20 mil espectadores em frente ao palco instalado em Windsor, a cerca de 40 km de Londres, para um grande espetáculo apresentado por Hugh Bonneville, ator da série "Downton Abbey".

Vestida de dourado, a norte-americana Katy Perry, que colabora em projetos de solidariedade com Carlos III, interpretou os seus sucessos "Roar" e "Firework". Já o veterano Lionel Richie arrancou alguns passos de dança do monarca com o tema "All Night Long", que fez a família real levantar-se.

"Sei que está aí em cima olhando para nós", disse o príncipe William sobre a sua avó, a falecida Isabel II. "Seria uma mãe muito orgulhosa", completou, ao subir ao palco para homenagear o pau.

Vídeos curtos apresentados por atores como Pierce Brosnan, Hugh Jackman e Joan Collins relembraram dados biográficos do rei durante o espetáculo, como seu amor pelas artes e pelos animais e sua formação como piloto.

"Pode ser meu copiloto quando quiser", disse o ator Tom Cruise, numa gravação feita no avião da sua personagem no filme "Top Gun". Também apareceram personagens de "Miss Piggy" e "Caco", que arrancaram risos dos netos do monarca, George e Charlotte, que estavam sentados ao lado dos pais, William e Kate.

O grupo Take That, de Manchester, fechou a noite, que durou pouco mais de uma hora e meia.