De "underdog" – como a própria se autodefine – aos palcos do Festival Eurovisão da Canção e da MTV: em novembro, o percurso de Mimicat é dado a conhecer no MTV PUSH, programa que promove os artistas e estrelas emergentes da música e entretenimento do país.

Nascida há 38 anos em Coimbra, chama-se Marisa Isabel Lopes Mena, mas Portugal, e o resto do mundo, conhecem-na como Mimicat. "A sua paixão pela música começou na infância, quando grava o seu primeiro álbum aos 9 anos, no âmbito da festa de final de ano da escola primária. Com 15 anos, corria o ano de 2001, participou pela primeira vez no Festival da Canção e ficou em terceiro lugar numa eliminatória cujos concorrentes eram maioritariamente mais velhos e experientes", lembra a MTV Portugal.

Este ano, mais de duas décadas depois, a artista ganhou com "Ai Coração", tendo participado através da candidatura de livre submissão. O tema foi composto há quase 10 anos, quando se preparava para lançar o seu álbum de estreia, "For You", em 2014. Como confidenciou à MTV, foi o marido que a convenceu a guardar a canção para o momento certo.

Com a canção, em maio, a artista representou Portugal no festival da Eurovisão, uma experiência que a enche de orgulho.

Para o MTV Push, a artista gravou ao vivo os temas "Ai Coração" e "No Teu Lugar". Para além destes conteúdos exclusivos, a rubrica "Get To Know" dá a conhecer Mimicat de "forma mais íntima, revelando de que forma surgiu o seu nome artístico, como foi crescer com a MTV e o seu conselho para quem quer enveredar numa carreira musical, entre outras confidências".

Mimicat junta-se assim a nomes como xtinto, EU.CLIDES, JÜRA, Diana Lima, Rita Rocha, Papillon WAY45, AMAURA, LEO2745 e Soraia Ramos, para integrar a lista de artistas de 2023 do MTV PUSH, o programa que, ao longo de três anos, tem vindo a dar espaço televisivo e digital a estrelas emergentes.

Globalmente, o MTV PUSH tem sido, ao longo de mais de dez anos, o primeiro palco de artistas como Justin Bieber, Selena Gomez, Bruno Mars, Lana Del Rey, Rita Ora, ASAP Rocky, Five Seconds of Summer, Sam Smith, Shawn Mendes, Dua Lipa, Jorja Smith, Rosalía e Billie Eilish e muitos outros.