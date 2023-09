Os norte-americanos Dead Poet Society vão estrear-se em Portugal com um concerto no Lisboa Ao Vivo, no dia 16 de fevereiro do próximo ano, anunciou hoje a promotora.

"Na bagagem, o quarteto formado por Jack Underkofler na voz e guitarra, Jack Collins na guitarra, Will Goodroad na bateria e Dylan Brenner no baixo traz a reedição deluxe do seu aclamado álbum de estreia '-!-', mais conhecido como 'The Exclamation Album', que foi editado originalmente em 2021", referiu a Prime Artists, em comunicado. A primeira parte do concerto é assegurada pelos canadianos Ready The Prince. Os bilhetes já estão à venda e custam 20 euros.