Esta é a terceira edição da iniciativa “A bordo”, que contou no ano passado com Branko, nome artístico de João Barbosa, e em 2021 com os Capitão Fausto.

Dino D’Santiago vai apresentar-se na ilha da Culatra (dia 6, terça-feira), no cais de embarque da ilha dos Hangares (dia 7, quarta-feira), no Farol de Santa Maria, na ilha do Farol (dia 8, quinta-feira) e na ilha Deserta (dia 9, sexta-feira).

O roteiro do músico de origem cabo-verdiana e natural de Quarteira, no Algarve, culmina com um espetáculo no Teatro das Figuras, no dia 10 de junho (sábado).

As sessões, com acesso gratuito nas ilhas, têm início às 19h00 e a duração de uma hora, havendo, nos dias das sessões, três carreiras especiais de barco a partir do cais das Portas do Mar, em Faro, às 17h30, 17h45 e 18h00.

O bilhete para o transporte até às ilhas, disponível apenas na modalidade de ida e volta, terá um custo de 18 euros, estando o regresso a Faro previsto para as 20h30.

Já entrada para o espetáculo no Teatro das Figuras, no dia 10, sábado, às 21h30, tem um custo de 20 euros.

Dino D'Santiago, que trabalha a tradição cabo-verdiana do funaná com a música eletrónica, estreou-se em nome próprio em 2008 com “Eu e os Meus”, ao qual se seguiu “Eva” (2013), que venceu dois Cabo Verde Music Awards.