Iggy Pop: "Every Loser"

12 de janeiro:

Ryuichi Sakamoto: "12"

20 de janeiro:

Hardy: "The Mockingbird & The Crow"

Guided by Voices: "La La Land"

John Cale: "Mercy"

Ladytron: "Time’s Arrow"

Maneskin: "Rush!"

Oddisee: "To What End"

27 de janeiro:

The Arcs: "Electrophonic Chronic"

Fucked Up: "One Day"

King Tuff: "Smalltown Stardust"

Meg Baird: "Furling"

Sam Smith: "Gloria"

Samia: "Honey"

3 de fevereiro:

Ellie Goulding: "Higher Than Heaven"

The Go! Team: "Get Up Sequences Part Two"

The Men: "New York City"

Shania Twain: "Queen of Me"

The Waeve: "The Waeve"

Young Fathers: "Heavy Heavy"

10 de fevereiro:

Andy Shauf: "Norm"

Black Belt Eagle Scout: "The Land, the Water, the Sky"

Kelela: "Raven"

Paramore: "This Is Why"

Quasi: "Breaking the Balls of History"

Yo La Tengo: "This Stupid World"

14 de fevereiro:

Caroline Polachek: "Desire, I Want to Turn Into You"

24 de fevereiro:

Algiers: "Shook"

Gina Birch: "I Play My Bass Loud"

Gorillaz: "Cracker Island"

Miss Grit: "Follow the Cyborg"

Philip Selway: "Strange Dance"

Shame: "Food for Worms"

3 de março:

Macklemore: "Ben"

10 de março:

Fever Ray: "Radical Romantics"

Lana Del Rey: "Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd"

17 de março:

100 gecs: "10,000 gecs"

31 de março:

A Certain Ratio: "1982"

Baaba Maal: "Being"

14 de abril:

Metallica: "72 Seasons"

21 de abril:

The Smashing Pumpkins: "Atum"

28 de abril:

Neil Gaiman & FourPlay String Quartet: "Signs of Life"

ARTISTAS QUE JÁ CONFIRMARAM QUE VÃO LANÇAR NOVOS ÁLBUNS EM 2023

A$AP Rocky ("Don’t Be Dumb")

Cardi B

Jennifer Lopez ("This is Me… Now")

Kali Uchis

KAYTRANADA

Normani

Pharrell Williams