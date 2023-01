Dylan, de 23 anos, é uma cantora do Reino Unido que está a dar os primeiros passos no mundo da música. Com um EP e um álbum editados em 2022, a artista esgotou todas as datas da sua digressão por Inglaterra e mereceu elogios da imprensa britânica.

A jovem foi destacada pela MTV como artista Push no Reino Unido e Irlanda. No Instagram, Dylan soma mais de 155 mil seguidores e já conquistou cerca de um milhão de ouvintes mensais no Spotify.

"You're Not Harry Styles" é um dos singles mais populares da cantora. O tema faz parte do EP "No Romeo", editado no ano passado. "É uma canção de 'comeback' depois de ter sido enganada por alguém. É a minha forma de descrever aquele momento em que percebes que alguém não vale a frustração e a dor que te está a causa... especialmente quando não está no padrão estabelecido pelo Harry Styles", explicou a britânica ao site The Hidden Hits.

Depois do EP, Dylan lançou o seu primeiro álbum de originais. "The Greatest Thing I'll Never Learn" chegou no final de outubro e mereceu quatro estrelas (em cinco) da revista NME e do The Guardian. O disco conquistou ainda os tops no Reino Unido.

"Num cenário pop pós-Olivia Rodrigo, onde os Paramore são a banda mais influente da nova geração, Natasha Woods, de 23 anos, também conhecida como Dylan, faz muito sentido", frisou o jornal inglês.