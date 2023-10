O Rock in Rio Lisboa regressa a 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, com uma nova Cidade do Rock numa nova localização. Depois de nove edições no Parque da Bela Vista, o festival vai ter uma nova casa, o Parque Tejo.

A festa dos 20 anos do festival em Portugal, vai contar com Ed Sheeran, o primeiro cabeça de cartaz confirmado para a edição de 2024. O cantor britânico, que se apresentou pela primeira vez em Portugal em 2014 no Palco Mundo, vai regressar à Cidade do Rock no dia 16 de junho e promete uma viagem pelos grandes sucessos da sua carreira e pelos temas do mais recente álbum "Autumn Variations".

"Não é todos os dias que se faz 20 anos, vamos fazer aquilo que melhor sabemos fazer, a festa!, numa edição especial: num espaço novo que vai permitir trazer mais entretenimento, mais conforto, casas de banho, áreas de alimentação e de descanso, elevando a experiência do público a um outro patamar, e que também nos vai permitir trazer novas propostas para dentro da Cidade do Rock, que na largada já traz Ed Sheeran na banda sonora. Não poderíamos ter um início melhor", celebra Roberta Medina, Vice Presidente Executiva do Rock in Rio.

Recorde no vídeo alguns dos êxitos do cantor:

Em comunicado, o Rock in Rio Lisboa sublinha que "Ed Sheeran tem uma carreira repleta de êxitos, prémios e milhões de fãs por todo o mundo". Canções como "Shape of You", "Thinking Out Loud" e "Perfect" são hinos que conquistaram fãs de todas as idades.

Ao longo da carreira, o britânico vendeu mais de 56 milhões de álbuns e 150 milhões de singles por todo o mundo.

Desde que surgiu no circuito do Reino Unido em 2010 com o seu "No.5 Collaborations Project", o artista nascido em Suffolk tem conquistado fãs em todo o mundo através da sua música. Agora, com sete álbuns consecutivos no primeiro lugar do Reino Unido - "+" (2011), "x" (2014), "÷" (2017), "No.6 Collaborations Project" (2019), "=" (2021), '-' (2023) e "Autumn Variations" (2023) - Ed Sheeran continua a reafirmar o seu estatuto de uma das estrelas pop premiadas do mundo.

Em 2024, a Cidade do Rock vai ter uma nova 'casa'. Depois de 20 anos e nove edições, o festival despede-se do Parque da Bela Vista, mudando-se para o Parque Tejo, "numa ode à cidade que acolheu o festival em 2004, com o Tejo e a Ponte Vasco da Gama no cenário de fundo".

Em comunicado, a organização sublinha que o convite foi inicialmente lançado pela Câmara Municipal de Lisboa para "assinalar uma data especial, tornando o Rock in Rio Lisboa no primeiro grande evento a ocupar o recente Parque Tejo Lisboa tal como aconteceu há 20 anos, quando o festival se estabeleceu no Parque da Bela Vista".

No próximo ano, a Cidade do Rock de Lisboa abre portas nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho e com várias novidades. Esta nova localização vai manter a capacidade do anterior recinto, no Parque da Bela Vista, para 80 mil pessoas.