O primeiro recital está marcado para as 16h00 de sexta-feira, na Igreja de São Bento, e logo a seguir às 17h00 arranca outro na Igreja dos Carmelitas.

No sábado, o roteiro arranca às 11h00 na Igreja de Santa Clara, e prossegue às 12h00 na Igreja dos Grilos. Às 15h00 está agendado um recital na Igreja Privativa da Santa Casa Misericórdia do Porto.

O roteiro continua no dia 28 outubro, às 21h30, na Igreja de Cedofeita, com um concerto da Orquestra Sinfónica da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, sob a direção de Jan Wierzba, e termina no dia 29, com a apresentação às 12h00 e 16h00 da peça “L’Órganiste”, por Joris Verdin, na Casa da Música.

O objetivo principal do FIOMS é “preservar, promover e valorizar o vasto e rico património organístico da Diocese e Área Metropolitana do Porto, estimular o interesse pela música sacra vocal e de órgão e incentivar o despertar de novos talentos através da implementação de uma oferta cultural que seja sustentável, descentralizada, regular e bem articulada entre todos os municípios da região”, lê-se num comunicado de imprensa da organização.

O II Festival Internacional de Órgão e Música Sacra decorre até 06 de novembro nas cidades do Porto, Maia, Valongo, Gondomar, Arouca, Oliveira de Azeméis e Felgueiras, que vão receber cerca de 30 concertos, quatro ‘masterclasses’ e uma conferência, envolvendo mais de 100 intérpretes nacionais e internacionais, indica a organização do festival.

Na programação estão incluídos concertos para crianças entre os 3 e os 13 anos de idade, em parceria com os estabelecimentos de ensino.

A organização destaca uma sessão especial para crianças no dia 27 de outubro na Igreja do Colégio de Nossa Senhora da Esperança, no Porto, com o espetáculo intitulado “A aldeia do Dó-Mi-Sol”, por Inês Machado.

Este ano, por ser o ano comemorativo do bicentenário do nascimento do compositor e organista César Franck, o FIOMS decidiu dar “particular importância” à sua música.