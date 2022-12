Maria Bethânia é a primeira confirmação para a terceira edição do Festival Jardins do Marquês – Oeiras Valley. A artista sobe ao palco no dia 1 de julho e os bilhetes já se encontram à venda em meoblueticket.pt e nos locais habituais.

Em comunicado, a promotora Música no Coração adianta que a cantora vai trazer a "Portugal o seu elogiado espetáculo 'Fevereiros' e outras surpresas".

"O concerto traz-nos sucessos da sua carreira, músicas dos trabalhos mais recentes e canções inéditas na sua voz. O fio condutor utilizado pela cantora, que também responde pela direção artística e alinhamento, dialoga com os repertórios apresentados", adianta o comunicado.

Preço dos bilhetes:

Plateia VIP: 80,00€

Plateia A: 65,00€

Plateia B: 55,00€

Plateia C: 45,00€

Plateia em Pé: 30,00€