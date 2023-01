Nos dias 2 e 3 de junho, o festival vai realizar a sua 18.ª edição, com nomes bem conhecidos da música nacional no Parque de Feiras de Vila de Rei.

Em comunicado divulgado na sua página da Internet, a Câmara de Vila de Rei destacou como principais atrações as bandas Dealema e Hybrid Theory, entre outros nomes que vão igualmente apresentar espetáculos de qualidade aos milhares de festivaleiros esperados em mais um Rock na Vila.

O evento arranca no dia 2 de junho, com a atuação das bandas Cruzeiro do Sul e Dealema, este último um dos mais antigos grupos de hip-hop português, formado na década de 90 do século passado, com membros de Gaia e do Porto.

A primeira noite do festival conta ainda com a atuação dos DJ Cromos da Noite e DJ Art’Uritos, naturais de Vila de Rei.

No dia seguinte, o público pode apreciar a atuação dos Vira Lata e dos Hybrid Theory, considerados atualmente a maior banda do mundo de tributo a Linkin Park.

A encerrar a 18.ª edição do Rock na Vila, a dupla vilarregense DJ Pete Days e DJ Salavisa regressa à tenda eletrónica do festival.

As entradas para o festival são gratuitas, tal como o campismo, "que apresenta excelentes condições para quem desejar acampar e usufruir do evento em toda a sua plenitude".

Os interessados podem consultar a página de Facebook, onde podem acompanhar todas as novidades do Rock na Vila.