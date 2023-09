Gilberto Gil atuará assim a 30 de outubro e a 31 de outubro, no Coliseu de Lisboa, e no dia 2 de novembro no Coliseu do Porto. Os bilhetes para a data extra ficam disponíveis hoje, a partir das 13h00, acrescentou a promotora.

"Aquele Abraço Tour" tem início em Berlim, a 1 de outubro, e termina no Porto, a 2 de novembro, passando por palcos de França, Espanha, Áustria, Itália, Luxemburgo, Suíça, Reino Unido e Bélgica.

A digressão celebra a carreira de 60 anos do músico e 50 de digressões internacionais. Nesta digressão, feita em família, Gilberto Gil é acompanhado pelos filhos Bem e José, e pelos netos João e Flor, retomando sucessos do seu percurso artístico e salas de concerto que, ao longo de décadas, o acolheram na Europa.