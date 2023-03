Stanley Jordan apresenta-se no dia 7 de maio, no Teatro Tivoli, em Lisboa, e no dia 14, na Casa da Música, no Porto.

Stanley Jordan toca com a denominada “touch technique”, com oito dedos. Com formação clássica em piano, no palco toca simultaneamente duas guitarras diferentes, ou uma guitarra e um piano.

O músico de 63 anos refere-se a Portugal, como um dos países com que “afirma mais se identificar”, segundo o comunicado.

“Portugal tornou-se um dos meus lugares favoritos para tocar porque realmente amo a forma como as pessoas ouvem música no país. A melhor maneira que posso explicar é que os portugueses ouvem de maneira holística. Eles apreciam as passagens musicais intrincadas e complexas e, ao mesmo tempo, ressoam com as partes emocionais profundas. Eu posso me relacionar com isso porque eu sou da mesma maneira. Então isso facilita para mim como músico porque é o meu público ideal”, afirma o músico no mesmo comunicado.

O músico acompanha a música portuguesa e realça o trabalho da cantora Mariza, sobre quem afirma: “Ela traz uma nova voz para uma tradição antiga e bonita. A sua voz é poderosa e dramática, mas ao mesmo tempo sente-se a ternura e a saudade que fizeram do fado um estilo musical duradouro. E pelo jeito que a Mariza canta dá até para ouvir a antiga influência árabe. É como um ‘blues’ do Oriente Médio com um toque moderno."