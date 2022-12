Antes do lançamento de "Midnights", a 21 de outubro, Taylor Swift já era uma das cantoras mais populares do mundo, com milhões de fãs nos quatro cantos do planeta. Mas, mais de 15 anos depois do lançamento do primeiro álbum ("Taylor Swift", de 2006), a artista norte-americana voltou a surpreender e a bater novos recordes.

Dois meses depois do lançamento, o décimo disco de originais da artista continua a fazer história. Segundo a Universal Music Group, em oito semanas foram vendidas mais de seis milhões de cópias de "Midnights" em todo o mundo - nos Estados Unidos, foram vendidos três milhões de discos.

A editora destaca ainda que "Midnights" é o primeiro álbum a vender mais de um milhão de cópias físicas desde 2015.

De acordo com a Universal Music, Taylor Swift entrou para a história da indústria da música ao tornar-se na primeira artista a ter cinco álbuns com mais de um milhão de cópias vendidas durante a semana de lançamento - foram vendidas mais de 1,6 milhões de cópias entre 21 e 27 de outubro.

Em apenas dois meses, o álbum "Midnights" bateu vários recordes mundiais, destacando Taylor Swift como a primeira artista da história a ocupar os primeiros dez lugares do top Hot 100 da Billboard.

Já nos serviços de streaming, na primeira semana de estreia, as canções do álbum somaram mais de 549 milhões de reproduções. No total, em 2022, os temas da norte-americana foram ouvidos mais de 36 mil milhões de vezes nas várias plataformas de streaming de música.

A cantora estabeleceu ainda um novo recorde para a semana de vendas de vinil, com 575 mil cópias vendidas nos Estados Unidos.

Em 2023, Taylor Swift vai voltar aos palcos com a digressão "The Eras Tour". Para já, a artista anunciou 52 concertos em vários estádios norte-americanos.