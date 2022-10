A festejar 15 anos, a Lisbon Film Orchestra fará a festa com concertos de Natal especiais - "LFO LIVE - Music from movies and series" - marcados para a Super Bock Arena, no Porto, a 4 de dezembro, e no Campo Pequeno, em Lisboa, a 11 de dezembro.

Com o maestro Nuno de Sá, quatro cantores convidados e 56 músicos, a única orquestra portuguesa que se dedica em exclusivo a tocar as bandas sonoras de grandes filmes e séries promete um espetáculo comemorativo e reencontro após a pandemia com surpresas e novidades para os fãs e as suas famílias.

No alinhamento, destaque para as novidades das bandas sonoras da série da Netflix "Stranger Things” e do filme "Encanto", além do reencontro com temas clássicos como os de "A Lista de Schindler", "Parque Jurássico", "Frozen 2", "West Side Story", "Star Wars", "Missão Impossível" ou "Piratas das Caraíbas".

créditos: João Vasco / Lisbon Film Orchestra

Em comunicado, a organização destaca a inovação da produção audiovisual, prometendo "uma experiência mais imersiva, com mais telas a sincronizarem imagens e uma evolução contínua na componente técnica de luz e som, num cenário tecnológico que eleva o momento musical e aumenta a cumplicidade entre músicos e público presente".

A orquestra nasceu em 2007 e já encheu palcos emblemáticos como o Cinema São Jorge, Aula Magna e Teatro Tivoli, antes dos mais recentes concertos no Campo Pequeno e Pavilhão Rosa Mota.

Os bilhetes a partir de 18 euros estão à venda através da plataforma Ticketline.