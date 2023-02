Maiara & Maraisa somam mais de 12 milhões de seguidores no Instagram e as suas canções acumulam milhões e milhões de reproduções nos serviços de streaming de música. Com uma grande legião de fãs em Portugal, a dupla das irmãs gémeas atua esta sexta-feira, dia 3 de fevereiro, no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, e no sábado (4) sobe ao palco da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Antes dos concertos, as artistas brasileiras conversaram com o SAPO Mag e confessaram que sempre sonharam em "atravessar o Atlântico com as suas canções". "É uma loucura, nós sonhámos com as coisas... mas na hora em que as coisas acontecem, até duvidamos. A gente sonha, já sonhamos tanta coisa na vida. Mas quando acontece, a emoção extravasa. Tal como hoje, aqui nas entrevistas, ficamos emocionadas", confessa Maiara. "Atravessamos o oceano, estamos do outro lado do mundo, vamos gravar um DVD... é a realização de um sonho", acrescenta.

"É um sonho estar aqui. A gente já vem há tanto tempo para cá, já viemos em digressão e temos passado por muita coisa. Agora, estamos num novo momento da carreira, de vitórias e superação", sublinha Maraisa.

No Sagres Campo Pequeno, a dupla vai gravar um DVD especial. "Escolhemos Portugal para gravar o DVD porque é segundo país que mais ouve as nossas canções e porque nos sentimos muito à vontade aqui", explica Maiara. "O brasileiro quer sempre superar-se, sonha alto e quer conquistar o mundo. Nós carregamos essa garra e até há uma frase no Brasil que é: 'eu sou brasileira, não desisto nunca'. E esse é o nosso lema", remata a irmã.

"Vai ser um dia inesquecível. Vamos gravar o DVD com uma orquestra feminina e vai ser emocionante. No dia 4, no sábado, vamos ao Porto, à Super Bock Arena. Vamos estar com os portugueses e com os fãs brasileiras e isso é o mais importante", frisa a dupla brasileira na conversa com o SAPO Mag.