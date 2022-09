O rapper brasileiro Marcelo D2 regressa a Portugal em janeiro para “dois concertos muito especiais”, no Porto e em Cascais, com o coletivo Bamba Social (em formato roda de samba), foi hoje anunciado.

Os espetáculos estão marcados para 26 e 27 de janeiro, no Hard Club e no Casino Estoril, e os bilhetes estão à venda a partir das 17h00 de hoje, de acordo com a promotora, num comunicado hoje divulgado.

Marcelo D2 gravou com os Bamba Social o tema “Cadê Cascais”, que faz parte do álbum “Na Fé”, editado pelo coletivo em 2020.

“Agora voltam a juntar-se para uma experiência a não perder, num formato único, com os Bamba Social em formato roda de Samba, para dois bailes de Pré-Carnaval, com clássicos do Samba e tributo a alguns dos maiores arquitetos da música brasileira, entre eles o próprio”, lê-se no comunicado.