O músico britânico Matt Elliott tem regresso marcado a palcos portugueses para três concertos na primavera em Coimbra, Setúbal e Porto.

De acordo com a promotora, Matt Elliott vai estar a 30 de março no Salão Brazil (Coimbra), a 31 de março no cinema Charlot (Setúbal) e a 01 de abril no espaço Mou.Co (Porto).

O regresso coincide com a edição de um novo álbum, "The End of Days", marcado para março.

O músico folk atua com regularidade em Portugal desde que se lançou a solo, em 2003, depois de encerrado o capítulo musical dos Third Eye Foundation.