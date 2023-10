No dia 31 de outubro, os Moonspell sobem ao palco do Incrível Almadense. Em conversa com o SAPO Mag, o vocalista Fernando Ribeiro resumiu a festa "Incrível Halloween". Veja o vídeo.

Inspirados pela banda norte-americana Type O Negative - que, todos os anos, celebrava a Noite das Bruxas com um concerto em Brooklyn - os Moonspell estrearam o conceito no Porto há 25 anos e, desde então, têm levado a sua festa Halloween a várias cidades, nacionais e internacionais. No dia 31 de outubro, a banda sobe ao palco do Incrível Almadense e vai apresentar "um alinhamento e produção exclusiva para Almada". Já a primeira parte do "Incrível Halloween" vai estar a cargo dos Thragedium, que editam, após 20 anos, um novo disco, "Lisboa depois de morta".