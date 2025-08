Terry Reid, cantor britânico cuja voz lhe valeu a alcunha de "Superlungs" ("super pulmões", em português) e convites para integrar os Led Zeppelin e os Deep Purple, morreu aos 75 anos, após uma batalha contra o cancro, confirmou o The Guardian.

O artista se destacou como vocalista dos Peter Jay and the Jaywalkers e posteriormente na carreira solo, tendo feito digressões com os Rolling Stones, Cream, Jethro Tull ou Fleetwood Mac.

Reid era admirado pelos grandes nomes da música das décadas de 1960 e 70, tendo sido a primeira escolha de Jimmy Page para vocalista dos Led Zeppelin, quando formou a banda em 1968. No entanto, o artista britânico recusou o convite e, anos depois, também não aceitou juntar-se aos Deep Purple, preferindo apostar na sua carreira a solo.

Ao longo da carreira, Terry Reid colaborou com músicos como Bonnie Raitt, Don Henley e Trevor Horn, entre outros. As suas composições foram interpretadas por diversos artistas, como The Hollies, Crosby, Stills & Nash, Marianne Faithfull, Cheap Trick, Jack White, Joe Perry e Chris Cornell.

Nas redes sociais, Robert Plant recordou o músico. "O entusiasmo e o apoio do Terry Reid foram incríveis naquela altura... Ainda adolescentes, invadíamos os concertos uns dos outros e arrasávamos [a canção de Donovan] 'Season of the Witch' vezes sem conta... Tanta diversão. Tanta entrega. Ele era tudo em pessoa… um carisma imenso", frisou.

O último concerto da sua carreira aconteceu a 7 de outubro de 2024, em Londres.