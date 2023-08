“O Mucho Flow regressará, também, ao formato ‘multi-venue’, em que várias salas de espetáculos, espalhadas pela cidade, servirão de palco aos artistas do cartaz, desdobrando a descoberta de novas tendências numa redescoberta de Guimarães e dos seus equipamentos culturais”, pode ler-se no comunicado hoje divulgado pela organização do evento, a cargo da Revolve.

A lista de primeiras confirmações para o Mucho Flow deste ano é composta por Amnesia Scanner, Bengal Chemicals, Contour, Daniel Blumberg, Lynce, Heith, Lankum, Lost Girls, Miguel Pedro, OK Williams e Teryl Kaiz.

Os irlandeses Lankum chegam a Guimarães (distrito de Braga) depois de terem lançado o quarto registo, “False Lankum”, recentemente nomeado para melhor disco do ano nos prémios da música britânica Mercury, ao lado de Arctic Monkeys, Ezra Collective, Fred Again, entre outros.

Já o projeto Lost Girls resulta, nas palavras da organização, “da convergência da cantautora e experimentalista Jenny Hval e do multi-instrumentista Håvard Volden, que juntos criam peças de música inquisitiva das possibilidades da pop, da eletrónica e da cena mais ambiental”.

Bengal Chemicals é um produtor de Kolkata, na Índia, cujo trabalho é descrito como uma “produção possuída, aproximada ao 'noise', e uma seleção de 'samples' minuciosamente específica”.

Amnesia Scanner regressam ao Mucho Flow depois de uma presença em Guimarães em 2019, enquanto o norte-americano Contour se estreia com um trabalho que circula entre o jazz, soul e o psych rock.

Os passes para os três dias do evento custam 45 euros durante as 72 horas após as 12:00 de hoje ou até se esgotar a totalidade dos bilhetes na modalidade antecipada.