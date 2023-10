De acordo com a empresa de agenciamento Contos da Praça, num comunicado divulgado na sexta-feira, “Natal Urbano”, uma digressão “especial em que Jimmy P celebra a universalidade da música”, começa em 29 de novembro na Casa da Música, no Porto.

“Natal Urbano” passa depois por Mirandela, a 30 de novembro, no Centro Cultural, Leiria, a 1 de dezembro, no Teatro José Lúcio da Silva, Figueira da Foz, a 2 de dezembro, no Centro de Artes e Espetáculos, Lisboa, a 5 de dezembro, no Teatro Maria Matos, Entroncamento, a 9 de dezembro, no Cineteatro São João, e Ovar, a 22 de dezembro, no Centro de Arte.

Estas são apenas as primeiras datas de uma digressão na qual Jimmy P “convida os coros infantis e juvenis das localidades que recebem o concerto, partilhando palco e canções”. Mais datas serão anunciadas em breve.

Além dos 'clássicos', como “Entre as estrelas” ou “Volta pra ti”, o alinhamento dos concertos irá incluir “canções que dizem ‘chegou o Natal!’”.