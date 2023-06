Niall Horan lançou na passada sexta-feira, dia 9 de junho, "The Show", o seu terceiro álbum de estúdio. O novo disco sucede a "Heartbreak Weather", de 2020.

Em comunicado, a Universal Music Portugal adianta que "The Show" foi a primeira canção em que Niall Horan trabalhou para o novo álbum. "A canção reflete sobre o desejo inegavelmente humano de controlar o incontrolável, acabando por incitar o ouvinte a abraçar totalmente a vida com toda a sua confusão. Horan escreveu o tema no final de uma noite de verão em 2020, depois da digressão de promoção a 'Heartbreak Weather' ter sido cancelada devido à pandemia", recorda a editora.

Nos próximos meses, Niall Horan vai andar em digressão a promover o novo disco, tendo já regresso marcado para Portugal: é cabeça de cartaz do festival MEO Sudoeste, com concerto no dia 9 de agosto.

Para o disco, o britânico trabalhou com um círculo restrito de colaboradores, incluindo Julian Bunetta (Thomas Rhett, SG Lewis), Amy Allen (Halsey, Sam Smith), Jamie Scott (Jessie Ware, Rag’n’Bone Man) e com os produtores John Ryan e Joel Little.

Natural de Mullingar, na Irlanda, Horan vendeu mais de 80 milhões de discos e fez várias digressões pelo mundo como parte dos One Direction. A sua estreia a solo, “Flicker”, entrou para o primeiro lugar do top 200 da Billboard em outubro de 2017.

Alinhamento:

“Heaven”

“If You Leave Me”

“Meltdown”

“Never Grow Up”

“The Show”

“You Could Start A Cult”

“Save My Life”

“On A Night Like Tonight”

“Science”

“Must Be Love”