Os espetáculos estão marcados para 2 de dezembro, em Lisboa, e 15 de dezembro, no Porto e, segundo o agenciamento do artista num comunicado hoje divulgado, serão “dois espetáculos únicos, com uma produção desenhada especificamente para estas duas salas e que promete surpreender com vários momentos surpresa”.

“Neste encontro ao vivo com os fãs, o artista promete passar pelos grandes êxitos do álbum de estreia ‘Raízes’ [editado em 2021], ‘E Agora’, ‘Gosto de Ti’, ‘Bailando’ ou ‘Pegate a mi’, assim como os novos temas em que se encontra a trabalhar, como o já conhecido ‘Bebé’, e os próximos que irão ser revelados em breve”, lê-se no comunicado.

Nininho Vaz Maia “une as suas raízes do flamenco a um impressionante timbre, resultando num estilo absolutamente único que rapidamente somou mais de 89 milhões de visualizações orgânicas no seu canal de YouTube”.

Os bilhetes para os concertos em Lisboa, com preços que variam entre os 20 e os 60 euros, e no Porto, entre os 22 e os 60 euros já estão à venda.