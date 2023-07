Os Red Hot Chili Peppers foram as grandes estrelas do primeiro dia do NOS Alive. No Passeio Marítimo de Algés, a banda norte-americana desfilou sucessos e conquistou o público.

Como seria de esperar, “Californication” foi o ponto alto do concerto e ninguém ficou de fora da festa. Entre smartphones no ar, saltos e gritos, os festivaleiros celebraram com toda a energia o clássico dos Red Hot Chili Peppers. No meio da multidão, um pequeno grupo de amigos temia que o momento “Californication” não chegasse. “Às vezes, não cantam as mais conhecidas”, atirou um fã. “Vão cantar e a noite de sábado vai ficar por tua conta”, respondeu o amigo (e saiu vitorioso da aposta improvisada). Veja o vídeo do momento: